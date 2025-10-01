Organizzare un evento aziendale di successo: guida pratica per imprese e professionisti

C’è un vero e proprio boom di eventi aziendali e per poter avere successo è necessario combinare azioni quali allestire una sala, prenotare un catering, utilizzare un proiettore e non solo.

Dal contesto post-pandemia, poi, il significato di queste attività è cambiato, migliorando il senso di appartenenza, divenendo parte di una strategia di branding e, spesso, leva decisiva per il team building. È evidente che eventi e meeting o workshop siano ormai considerati un investimento nella cultura d’impresa.

Dall’idea alla strategia

Il primo step? Definire l’obiettivo. Che sia voler celebrare un traguardo raggiunto, lanciare un nuovo prodotto, formare i collaboratori o rafforzare lo spirito di squadra, ogni obiettivo porta con sé diverse esigenze e richiede scelte coerenti di format e linguaggio.

Ecco perché è importante comprendere chi parteciperà, se professionisti del team, clienti o fornitori per costruire il tutto su misura. Obiettivi e destinatari ci aiutano a lavorare al meglio alla fase creativa, quella in cui l’appuntamento prende forma tenendo sempre a mente il budget.

Qualche consiglio in più che ti sarà utile:

Definisci gli obiettivi che ti guidano che possono essere motivazionali, formativi, commerciali o celebrativi;

Individua il target di riferimento che potrebbe essere la stampa, i dipendenti, i fornitori o partner commerciali;

Gestisci il budget;

Occupati della comunicazione e promozione.

La location come alleata preziosa

La strategia è sicuramente la base ma tra le prime scelte concrete da cogliere c’è proprio l’acquisizione della giusta location. Dopotutto non fa da cornice ma è assolutamente decisiva per la riuscita o meno di un investimento di tale portata.

In territori ben collegati e serviti quale il Veronese, esistono strutture capaci di offrire ospitalità completa e flessibilità operativa. Una location per eventi aziendali come Hotel Villa Bartolomea, ad esempio, rappresenta un caso interessante: spazi moderni e funzionali, cucina interna, camere di qualità e contesto naturale che favorisce la concentrazione e il benessere.

L’importanza del contesto

Dobbiamo confermarlo: un evento non vive in modo esclusivo all’interno. Il territorio che lo ospita ha un impatto importante sul risultato complessivo. Nella provincia di Verona troviamo diversi appeal, tra cui l’ottima rete ferroviaria, la capacità di raggiungere la zona tramite rete autostradali e un patrimonio enogastronomico e culturale di tutto rispetto.

Curare i dettagli

A questo punto dovrai occuparti di tutti quei piccoli dettagli che fanno la differenza. Gestisci i tempi con un programma vivace e non noioso così da mantenere l’attenzione, focalizzati sul supporto tecnico e ovviamente non trascurare la comunicazione creando hype con i diretti interessati.

Il valore percepito

Qualsiasi tipo di meeting, webinar, evento o fiera deve lasciare qualcosa di tangibile a chi vi partecipa. Oltre ad un programma ricco e serrato e un allestimento curato nei dettagli bisogna che ogni partecipante si porti a casa qualcosa. Non parliamo di oggetti concreti, anche se dei gadget sono sempre una buona idea, quanto più di alimentare relazioni, idee, spirito di squadra.

Uno degli aspetti importanti? La scelta di una location accogliente come Hotel Villa Bartolomea che con il giusto mix di funzionalità e ospitalità dimostra in che modo il luogo possa diventare parte integrante della strategia di un evento amplificando l’esperienza complessiva.