Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, erede della storica famiglia della pasta

Addio a Giuseppe Adolfo De Cecco, erede della storica famiglia della pasta: aveva 75 anni. L’azienda sospende le attività per due giorni

È morto a 75 anni Giuseppe Adolfo De Cecco, erede della famiglia che ha legato il proprio nome a uno dei marchi di pasta più noti al mondo. A darne notizia è stato lo stesso gruppo, di cui l’imprenditore era amministratore e presidente.

“Annunciamo con dolore la scomparsa di una figura centrale nella storia e nella crescita della nostra azienda”, si legge nella nota diffusa dall’azienda, che ha disposto la sospensione delle attività “a partire da oggi e per l’intera giornata di domani” in segno di lutto.

“Alla famiglia De Cecco – prosegue il comunicato – vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra impresa”

Conosciuto a Pescara come Don Beppe, De Cecco è stato anche presidente del Pescara Calcio, portando la squadra alla promozione in Serie A nel campionato 2011-2012. “Figura di grande importanza nella storia del Delfino – scrive la società – grazie alla sua iniziativa il Pescara seppe rialzarsi in uno dei momenti più difficili. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine”.

“La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani – conclude la nota – porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)