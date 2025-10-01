L’oroscopo di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Qualche novità è possibile, devi vedere una persona per chiarire una questione di lavoro o finanziaria. In famiglia se qualcuno pende troppo dalle tue labbra o non si dà da fare, da adesso dovrà cavarsela per conto proprio. Sei stanco di risolvere i problemi altrui.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Chi ha un lavoro fisso è stanco o dorme poco, oppure sta con una persona che in questo periodo mette alla prova la pazienza. Mi raccomando, non esagerare con atteggiamenti troppo chiusi. Voglia di famiglia e di stabilità.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

L’amore porta novità, sei in attesa di risposte di lavoro. Cura l’alimentazione…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Finalmente una giornata meno noiosa. Novità in amore, anche chi aveva pensato che una collaborazione si sarebbe chiusa, sarà contraddetto dai fatti: novità!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ facile che tu oggi ti debba muovere, cambiare zona, magari utilizzare l’automobile più volte per spostarti per contatti e appuntamenti importanti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Chi ha qualche anno in più non può permettersi di buttare soldi dalla finestra! Anzi, potrebbe anche vendere qualcosa per pareggiare i conti o disfarsi di un’attività improduttiva.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Fatica fisica da contrastare; figli, famiglia, lavoro. Sarà che i tuoi pensieri sono altrove, sei teso ma fingi noncuranza.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Emozioni in corso, novità. Sei pronto a cogliere un’occasione al volo?

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Tutto è riposto nelle tue mani, cerca di non agitare le acque e rimanda ogni discussione. Oggi pensi un po’ di più alla vita pratica, piuttosto che a quella sentimentale. Oggi maretta con chi non la pensa come te…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

In certe giornate prevale la voglia di reagire, in altre la pigrizia. Giorno di baruffa, nelle relazioni interpersonali, e nell’ambito del lavoro ci vuole un po’ di pazienza.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Anche se è difficile per te, cerca di mettere da parte un po’ di soldi, perché la casa e la famiglia hanno succhiato denaro. Per chi ha un nuovo amore, non sei molto convinto, il passato pesa troppo. Ci sono divergenze di coppia difficili da sanare.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Senza dubbio favorito il settore della professione, il successo ti renderà sicuro. In amore non bisogna essere diffidenti, favoriti i nuovi incontri.