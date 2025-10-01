L’Italia della Repubblica stasera su Rai Storia presenta “La Rinascita”

“La rinascita” è al centro del quarto appuntamento, firmato da Giancarlo Di Giovine, con “L’Italia della Repubblica”, serie Rai Cultura introdotta da Paolo Mieli, in onda mercoledì 1° ottobre alle 21.10 su Rai Storia

Il dopoguerra, i problemi economici e la ricostruzione. Nel 1945 l’economia italiana si trovava in condizioni gravissime. Circa 3.000 miliardi i danni che il paese aveva subito a causa della guerra. Gran parte degli stabilimenti industriali si erano salvati, ma la produzione del 1945 crollò del 29% rispetto al 1938. Ingenti i danni al sistema dei trasporti. Oltre un milione e mezzo i disoccupati. Mancavano le materie prime e la gente soffriva la fame. C’erano gli aiuti americani, ma si trattava di dare avvio ad un organico piano di riorganizzazione dell’economia capace di ripristinare i livelli produttivi del 1938, un compito difficile soprattutto in un clima dominato da forti tensioni sociali. Furono anni difficili caratterizzati però da un grande vitalismo, da un profondo desiderio di riprendere una vita normale dopo gli orrori della guerra.

“La rinascita” è al centro del quarto appuntamento, firmato da Giancarlo Di Giovine, con “L’Italia della Repubblica”, serie Rai Cultura introdotta da Paolo Mieli, in onda mercoledì 1° ottobre alle 21.10 su Rai Storia. Nel 1950 la bilancia commerciale presentò per la prima volta, dopo la guerra, un saldo positivo. Dopo la ricostruzione aveva inizio la fase di sviluppo. Ospite in studio l’ingegnere Francesco Merloni che, intervistato da Michele Astori, racconta il rilancio dell’economia italiana del primo dopoguerra. La puntata, introdotta da Paolo Mieli, si avvale inoltre del contributo degli storici Piero Craveri e Giuseppe Berta, e del giornalista Pierluigi Battista.