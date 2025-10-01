La bandiera di One Piece sulla Alma, in testa alla Global Sumud Flotilla

La bandiera di One Piece viaggia sulla nave Alma, che guida la Global Sumud Flotilla for Gaza: “È la lotta per la libertà”

“Da Handala ad Alma, questa bandiera deve raggiungere Gaza. One Piece è la lotta per la libertà, contro l’apartheid e le ingiustizie. Questa bandiera era sulla nostra barca Handala, andata a rompere il blocco illegale a luglio. L’esercito israeliano ha cercato di farlo a pezzi. Ora è a bordo dell’Alma, diretto a Gaza”. È il post pubblicato ieri pomeriggio da Tony La Piccirella, attivista barese a bordo della Sumud Flotilla diretta a Gaza. La Piccirella aveva già viaggiato in direzione di Gaza quest’estate, in luglio, a bordo della barca Handala, che venne intercettata e fermata dalle forze israeliane poco dopo il limite delle 150 miglia nautiche di distanza da Gaza.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)