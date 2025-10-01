Femminicidio a Paupisi, trovato il marito di Elisa Polcino: ha ucciso anche uno dei figli

Fermato nel comune di Ferrazzano, in provincia di Campobasso, il marito di Elisa Polcino, assassinata a Paupisi e poi fuggito con 2 dei 3 figli: ha ucciso anche uno di loro

L’avrebbe uccisa con una grossa pietra colpendola alla testa. È l’ennesimo terribile femminicidio avvenuto a Paupisi, in provincia di Benevento. La vittima si chiamava Elisa Polcino, 49 anni e a ucciderla sarebbe stato il marito. Il suo nome è Salvatore Ocone: dopo il fatto l’uomo è scappato con due dei tre figli, di 15 e 17 anni. È stato fermato nel comune di Ferrazzano, in provincia di Campobasso, in serata, i ragazzi erano con lui. Il 15enne è morto, la sorella di 17 è ferita, a quanto si apprende, sarebbe in fin di vita. La ragazza è ricoverata all’ospedale di Campobasso.

Il corpo della donna era all’interno dell’abitazione, potrebbe essere stata colpita quando era ancora a letto, oppure potrebbe essere stata uccisa nel corso di una lite. Qualcuno ha detto di aver visto l’auto dell’uomo, una Opel Mokka nera, in giro per il paese questa mattina alle 6.

I due ragazzi, la femmina di 16 e il ragazzo di 15, questa mattina non sono entrati a scuola. Un altro figlio da poco maggiorenne si trova invece fuori regione, a Rimini, per lavoro. E il timore maggiore, fin dai primi momenti, è stato quello di un eventuale gesto suicida che coinvolgesse anche i ragazzi.

Ocone, 58 anni, di lavoro fa l’operaio. La coppia si era sposata nel 2010 e viveva in contrada Frasso a Paupisi, un centro da 1.400 abitanti in provincia di Benevento. Pare che nel piccolo paese fosse risaputo che i due avessero dei problemi, ma c’è chi ha detto di averli visti poche sere insieme ad una festa e di non avere idea di litigi o altro. La notizia del femminicidio è stata data dal sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, ai microfoni dell’emittente locale Ntr24: “Quanto accaduto ci lascia attoniti e senza parole”, ha detto il primo cittadino, che conosceva bene la coppia.

