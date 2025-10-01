A “Elisir” oggi su Rai 3 la sindrome dell’intestino irritabile. Si approfondisce poi l’uso degli antinfiammatori, in chiusura focus sugli acufeni

A “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 1° ottobre alle 10.50 su Rai 3, il primo argomento, con il professore Antonio Gasbarrini, direttore dell’Area Gastroenterologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, sarà la sindrome dell’intestino irritabile: un disturbo funzionale dell’apparato digerente che può provocare gonfiore, dolore e crampi addominali, oltre ad altri sintomi anche extra-intestinali.

A seguire, la rubrica “È vero che?” farà chiarezza sulle proprietà degli antinfiammatori: farmaci utilizzati per ridurre infiammazione, dolore e febbre da assumere con moderazione per evitare possibili effetti collaterali. In studio, il professor Giorgio Sesti, ordinario di Medicina Interna alla Sapienza Università di Roma e direttore dell’UOC Medicina Interna dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma.

In chiusura, il professor Corrado Borsi, responsabile dei Servizi di Otorinolaringoiatria dell’Istituto Auxologico di Milano, parlerà di acufeni: suoni come fischi, ronzii o fruscii percepiti dall’orecchio in assenza di una fonte esterna reale, che arrivano a compromettere anche pesantemente il benessere e la qualità della vita.