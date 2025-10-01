A “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3 novità sul caso Garlasco

A “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3 i ragazzi e i pericoli nella Rete. E poi le novità inedite su Garlasco e il caso di Elena Vergari

Daniele ha solo 16 anni, una vita serena, è bravissimo a scuola, ma dentro di lui a un certo punto scatta qualcosa e gli sembra di non avere via di uscita. E Andrea: si trasferisce a Perugia per iniziare l’università, ma anche lui si sente perso e chiede aiuto a Chat gpt, la piattaforma di intelligenza artificiale. Che cosa sta succedendo ai ragazzi? “Chi l’ha visto?”, nella puntata in onda mercoledì 1° ottobre alle 21.20 su Rai 3, ha raccolto il grido di allarme delle famiglie e indaga sui pericoli della rete.

Ci si occuperà anche di Paolo, 15 anni: veniva preso in giro per i suoi capelli, per il suo aspetto gentile…a volte quelle che possono sembrare battutedi scherno possono fare molto male. Aveva chiesto aiuto? Poi, il nuovo colpo di scena sul caso Chiara Poggi: il procuratore che chiese l’archiviaione per Andrea Sempio nel 2017 è stato indagato con un’accusa terribile: corruzione in atti giudiziari. La famiglia Sempio pagò davvero il magistrato? Documenti inediti a “Chi l’ha visto?”.

E ancora la strana scomparsa di Elena Vergari: una lettera anonima arrivata agli inquirenti nel 2017 indica il posto dove sarebbe la donna stata uccisa e il cadavere occultato. E’ opera di un mitomane oppure di qualcuno che voleva liberarsi la coscienza? Elena è stata cercata nei posti indicati?

Infine la scomparsa di Nicola: dopo una strana vacanza a Termoli per incontrare una donna conosciuta sui social, scompare nel nulla. Ma ora qualcuno pensa di averlo visto il giorno dopo. Come sempre spazio ad appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.