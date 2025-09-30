Stasera su Rai 1 in replica Montalbano con “La piramide di fango”: la trama

Stasera su Rai 1 in onda in replica “La piramide di fango” per la fiction “Il commissario Montalbano”, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri: la trama
Martedì 30 settembre 2025 alle 21:20 su Rai 1 in onda in replica “Il commissario Montalbano” per la fiction “Il commissario Montalbano”, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.
Nell’episodio in onda stasera un uomo corre disperatamente su una bicicletta, fino a entrare in un cantiere. Con le ultime forze che gli restano, va a infilarsi in una grossa tubatura. È là che viene trovato cadavere, la mattina seguente. Cosa è successo?