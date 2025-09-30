Shock nel mondo dello spettacolo: Enrica Bonaccorti annuncia di avere un tumore

Enrica Bonaccorti annuncia di avere un tumore: “Mi sono nascosta per mesi, ora voglio volare insieme a voi”. Le parole della conduttrice in un post sui social dopo un lungo periodo di assenza

“È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è…”. Inizia così il post su Instagram di Enrica Bonaccorti, che ha voluto spiegare personalmente il motivo della sua assenza: la conduttrice ha un tumore e negli ultimi mesi ha scelto di rimanere in silenzio ed elaborare quanto le stava accadendo. Nelle sue parole, anche il ricordo di Eleonora Giorgi: “Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”, ha concluso la conduttrice.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)