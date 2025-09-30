“Repubblica, rinascita di una nazione” stasera su Rai Storia per “Un’epoca nuova”

L’elezione dei membri dell’Assemblea costituente: Una pagina di storia riletta da Umberto Broccoli in “Un’epoca nuova”, in onda stasera su Rai Storia
Il 2 giugno 1946, quasi venticinque milioni di elettori italiani si recano alle urne per eleggere i membri dell’Assemblea costituente che avranno l’obiettivo di redigere la nuova carta costituzionale come stabilito dal decreto luogotenenziale n.151 del giugno 1944. Una pagina di storia riletta da Umberto Broccoli in “Un’epoca nuova”, in onda venerdì martedì 30 settembre alle 21.10 su Rai Storia
. Si vota soprattutto per decidere la forma istituzionale del nuovo stato attraverso un semplice quesito rivolto agli italiani: Monarchia o Repubblica? Il 18 giugno, nella sala della Lupa a Montecitorio, il primo presidente della Corte di Cassazione, Giuseppe Pagano, legge i risultati del referendum che sancisce la fine della monarchia e l’avvento della Repubblica con il 54,27% dei voti a favore. È giunto il tempo di una nuova epoca, quella della Repubblica Italiana.