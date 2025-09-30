RC auto: premio medio in Italia a 645,58 euro (+1,7%)

Il premio medio per assicurare un’auto in Italia ad agosto 2025 è stato pari a 645,58 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, dell’1,7% su base annua
Il premio medio per assicurare un’auto in Italia ad agosto 2025 è stato pari a 645,58 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it*, dell’1,7% su base annua.
«Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «L’inflazione, ancora su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà».
I trend regionali
Analizzando i dati su base territoriale emerge che ad agosto 2025 i premi sono cresciuti nella maggior parte delle regioni italiane, seppur con alcune eccezioni ed importanti differenze tra un’area e l’altra.
L’aumento annuale più consistente è stato rilevato in Abruzzo, dove il premio medio è salito dell’11,6%. Al secondo posto si posiziona la Calabria, dove le quotazioni sono cresciute del 7%, seguita dall’Umbria, regione in cui è stato rilevato un aumento del 6,9%. Ai piedi del podio si posizionano la Sicilia, con un incremento del 6,2%, e la Basilicata (+5,7%).
Non tutte le regioni, come detto, hanno registrato un aumento dei premi medi: guardando la graduatoria nel senso inverso troviamo, a pari merito, la Campania e la Liguria, aree dove nell’anno le quotazioni sono diminuite del 3,8%, seguite dal Trentino-Alto Adige che ha segnato una flessione dell’1%.
I valori assoluti
Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la Campania continua ad essere l’area in cui l’RC auto costa di più, sebbene su base annua abbia registrato un calo; lo scorso mese per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione occorrevano in media 1.012,76 euro, il 57% in più rispetto al valore nazionale.
Al secondo posto si trova la Puglia, dove ad agosto 2025 il premio medio rilevato è stato pari a 712,65 euro; il Lazio conquista la terza posizione con un valore medio pari a 704,02 euro.
Guardando, invece, alle aree del Paese dove assicurare l’auto costa meno, al primo posto c’è il Friuli-Venezia Giulia, in cui lo scorso mese la quotazione media è stata pari a 444,10 euro. Seconda regione più economica d’Italia è il Trentino-Alto Adige, dove gli automobilisti hanno speso, in media, 473,56 euro. Terzo posto per la Basilicata (529,15 euro).
Ecco, nella tabella successiva, i premi medi RC auto rilevati da Facile.it ed Assicurazione.it ad agosto 2025:
Regione
Premio medio RC auto
agosto 2025
|Abruzzo
594,09 €
|Basilicata
529,15 €
|Calabria
693,14 €
|Campania
1.012,76 €
|Emilia-Romagna
564,35 €
|Friuli- Venezia Giulia
444,10 €
|Lazio
704,02 €
|Liguria
620,46 €
|Lombardia
542,28 €
|Marche
606,70 €
|Molise
n.d.
|Piemonte
620,62 €
|Puglia
712,65 €
|Sardegna
549,50 €
|Sicilia
666,24 €
|Toscana
692,48 €
|Trentino-Alto Adige
473,56 €
|Umbria
645,51 €
|Valle d’Aosta
n.d.
|Veneto
536,81 €
|Italia
645,58 €
*L’Osservatorio auto di Facile.it calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Per calcolare tali dati, Facile.it si è avvalso di un campione di 13.202.041 preventivi effettuati in Italia dai suoi utenti tra il 1 agosto 2024 e il 31 agosto 2025 e i relativi risultati di quotazione prodotti. Facile.it confronta le compagnie assicurative elencate a questa pagina: https://www.facile.it/come-funziona.html#compagnie_confrontate