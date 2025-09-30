L’oroscopo di oggi, martedì 30 settembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 30 settembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

L’amore non è in primo piano ma è favorito chi ha un’attività in proprio o di tipo creativo, perché si possono favorire nuovi progetti. In questa giornata sei più disponibile. Vorresti cambiare vita, ma per ora non si può…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Parte molto bene questa giornata, vittoria in arrivo. E’ tempo di nuove esperienze.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

L’aspetto economico può impensierire se spendi più di quello che guadagni. Meglio riflettere su nuove scelte di lavoro.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

L’agitazione non passa, vorresti cambiare lavoro o persone attorno, ma è difficile in questo periodo ottenere ciò che vuoi. Ti senti un po’ ansioso.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Arriva una buona notizia, ad esempio nell’ambito del lavoro può esserci un cambiamento a te favorevole, o arriva una persona che può aiutarti a risolvere un progetto, una protezione in più.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Nel lavoro accetta nuovi incarichi, ma aspetta 2 mesi prima di fare scelte che possono compromettere la tua situazione attuale. Gli amori recuperati o vissuti da poco sono molto intriganti.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Situazione che mostra alti e bassi, ma che governerai con grande sicurezza emotiva, come è tuo solito. Pensi al lavoro o a come migliorarlo, risultati scarsi ma non per colpa tua.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Credo che mi darai ragione se dico che la tua vita è stata spesso improntata sull’intuizione, ora è proprio questa la carta vincente, segui il tuo istinto!

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Vale la pena di fermarsi un attimo per riflettere su quello che è importante portare avanti. Il desiderio di uscire da certi schemi è lecito, ma non è il momento giusto per rivoluzionare la tua vita…

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio In certi momenti potresti sentirti poco concentrato e attento. Grande vivacità nella tua vita. Se l’amore premia è anche vero che un problema di lavoro o di soldi resta aperto.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Per le coppie che hanno avuto forti disagi nel corso degli ultimi mesi, questa giornata può portare una piccola o grande burrasca. Ti senti escluso o sei tu a prendere distanze da qualcuno. Tensioni possibili in famiglia, nel lavoro.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Uno dei segni più forti di oggi è proprio il tuo, non sottovalutare nuovi progetti e cerca di stare accanto a persone che possono favorirti o darti occasioni per farti valere.