Michele Savoia in Candido allo Spazio Diamante dal 30 settembre. Un monologo forsennato in cui il protagonista porta sulla scena 28 personaggi

Apre la stagione 2025/2026 dello Spazio Diamante lo spettacolo “Candido” di Tobia Rossi ed Eleonora Beddini. Un monologo forsennato in cui il protagonista, interpretato da Michele Savoia (attore che da anni si divide tra teatro, cinema e serie tv), porta sulla scena 28 personaggi. I ritmi sono serrati e gli stili spaziano dalla stand-up comedy al musical, dal teatro classico al thriller. Una riscrittura moderna del Candido di Voltaire, che indaga sugli stereotipi e i pregiudizi su corpi non convenzionali all’interno della narrazione cinematografica e teatrale.