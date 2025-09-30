La battuta sui veneti di Brignano a Domenica In fa infuriare la Lega

A Domenica In la battuta sui veneti di Brignano fa infuriare la Lega: “Ha divertito qualcuno? Prima di venire in Veneto deve chiedere scusa alla nostra gente”

“Non sappiamo se la battuta di Brignano sui Veneti, con allusioni al fatto che siano una ‘massa di ‘mbriaconi’, abbia fatto divertire qualcuno. Per quanto ci riguarda siamo sconcertati e indignati da una rappresentazione falsa e macchiettistica del popolo di una delle regioni più produttive del Paese che, con una quota importante compartecipa con il canone a tenere accesi i ripetitori dell’azienda di Servizio Pubblico. Quando si parla di certe scelte in Rai, ormai, non c’è proprio niente da ridere. Fa male sentire la conduttrice (veneziana) non prendere le distanze da simili affermazioni. Nessun rispetto nei confronti dei cittadini utenti di un servizio che pagano lautamente per esserne irrisi. Le motivazioni del calo degli ascolti vanno ricercati nella banalità dei programmi che si mandano in onda”. Così i parlamentari della Lega in Vigilanza RAI Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.

SCATTO (LEGA): POPOLO UBRIACONE? BRIGNANO VENGA A SCUSARSI

“Se un uomo dello spettacolo per fare satira deve arrivare a offendere, come artista evidentemente non vale molto. Le parole di Enrico Brignano contro i Veneti definiti ubriaconi sono semplicemente false ed offensive. Una vergogna in diretta nazionale. A danno, come sempre, dei veneti: un popolo silenzioso, che lavora, che non disturba, che produce”. È quanto afferma, in una nota, la presidente della Sesta commissione del Consiglio regionale Francesca Scatto (Lega-Liga veneta). Proprio oggi, “nella sede del Consiglio regionale, un docufilm ha testimoniato la grandezza e la grande storia del Popolo Veneto, che sin dall’antichità si distingueva per la laboriosità. Brignano intanto inveiva in diretta televisiva, rendendo così pubblica la sua ignoranza sulla gloriosa storia dei veneti. Per questo Brignano prima di venire in Veneto deve chiedere scusa alla nostra gente. Di teatranti di questo livello il Veneto può fare serenamente a meno”, scandisce Scatto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)