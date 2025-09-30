“Io Capitano” di Matteo Garrone stasera su Rai 3: la trama del film

Martedì 30 settembre, in prossimità della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, che si celebra il 3 ottobre, Rai 3 propone alle 21.20, in versione doppiata, il film “Io Capitano”, diretto da Matteo Garrone, candidato all’Oscar 2024 come Miglior film internazionale.

Una pellicola d’autore che ha ricevuto innumerevoli premi, il Leone d’Argento per la regia e Premio Marcello Mastroianni come miglior attore esordiente a Seydou Sarr al Festival del Cinema di Venezia, e ancora, sette David di Donatello e sette Nastri d’argento. Il film racconta il drammatico viaggio di Seydou e Moussa, due giovani senegalesi che decidono di lasciare Dakar per raggiungere l’Europa, attraversando il deserto, i centri di detenzione in Libia e infine il Mediterraneo. Un’odissea contemporanea che affronta con realismo e umanità il tema della migrazione, mettendo al centro la forza del sogno, il prezzo della speranza e il coraggio della gioventù, dando voce a chi troppo spesso resta invisibile. Un racconto potente, toccante e necessario.

“Io Capitano” (Italia/Belgio 2023) di Matteo Garrone, con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Bamar Kane, Issaka Sawadogo.