Indonesia, crolla il collegio islamico Al Khoziny a Sidoarjo: morti e feriti tra gli studenti

Crolla una scuola in Indonesia: un bambino morto, 99 feriti e almeno 60 dispersi. Il dramma nel collegio islamico Al Khoziny a Sidoarjo, nell’isola di Giava orientale

Almeno uno studente è morto, decine sono rimasti feriti e oltre 60 risultano dispersi dopo il crollo di un edificio del collegio islamico Al Khoziny a Sidoarjo, nell’isola di Giava orientale. La tragedia è avvenuta lunedì pomeriggio mentre gli studenti erano raccolti in preghiera.

I soccorritori hanno lavorato per tutta la notte, riuscendo a estrarre otto sopravvissuti, alcuni in condizioni critiche. Secondo le autorità locali, 65 studenti – per lo più tra i 12 e i 17 anni – potrebbero essere ancora sotto le macerie. Per tenerli in vita sono state fatte arrivare bombole di ossigeno e acqua.

Le operazioni di ricerca risultano difficili a causa delle pesanti lastre di cemento e della fragilità della struttura. “Abbiamo visto diversi corpi, ma la priorità resta chi è ancora vivo”, ha spiegato Nanang Sigit, responsabile dei soccorsi.

Secondo la polizia, il crollo sarebbe legato a lavori di ampliamento non autorizzati: sull’edificio a due piani sarebbero stati aggiunti altri due livelli in cemento senza adeguate fondamenta. “La struttura non ha retto durante i lavori e si è sbriciolata”, ha dichiarato il portavoce provinciale Jules Abraham Abast.

Il bilancio provvisorio parla di un ragazzo di 13 anni deceduto e 99 studenti feriti, alcuni in condizioni gravi. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità.

