Il film “Maledetti, vi amerò” in seconda serata su Rai 5: la trama

Il film “Maledetti, vi amerò” di Marco Tullio Giordana, in onda martedì 29 settembre alle 22.45 su Rai 5: ecco la trama

Riccardo, detto “Svitol”, ex militante del ’68, torna in Italia dopo cinque anni in Venezuela. Spaesato dai cambiamenti sociali e dai suoi ex compagni ormai borghesi, si ritrova a riflettere sul senso delle lotte passate. Un incontro inatteso con un commissario e il confronto con la memoria degli anni di piombo lo portano a mettere in discussione le sue certezze ideologiche. È il film “Maledetti, vi amerò” di Marco Tullio Giordana, in onda martedì 29 settembre alle 22.45 su Rai 5. Con Flavio Bucci, Micaela Pignatelli, Anna Miserocchi, Alfredo Pea, Biagio Pelligra.