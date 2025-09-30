Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio, se la prende per la foto del padre al seggio

Evelina Sgarbi commenta le immagini del padre Vittorio che hanno fatto il giro di social e media, in occasione del suo arrivo alle urne a San Severino Marche

“Quella che vedo è una foto di un uomo fragile. Dimagritissimo. Sono molto triste di vederlo così. Mi sarei dovuta muovere prima”: così Evelina Sgarbi commenta le immagini del padre Vittorio che hanno fatto il giro di social e media, in occasione del suo arrivo alle urne a San Severino Marche per poter dare il proprio voto alle Regionali. Recente è l’istanza in tribunale che la ragazza ha presentato per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno per il padre e recente è il botta e risposta avuto con lui, notizia che ha avuto un forte clamore.

“QUELLE FOTO, UN’OPERAZIONE ORCHESTRATA AD HOC”

Oggi la foto del noto critico d’arte ed ex parlamentare alle urne, pubblicate dal suo profilo, sono diventate virali, tantissime persone le hanno commentate dai suoi profili social, i più per fagli i complimenti e augurargli di rimettersi presto, anche se non sono mancati commenti degli haters. La figlia Evelina, alla vista di quelle immagini, si è invece rattristata: “Evidentemente è stato condotto nel seggio dopo un viaggio di centinaia di chilometri con il piano preciso di fotografarlo di poter cosi dimostrare al mondo che lui è nelle condizioni di poter esercitare i suoi diritti”, dice, nell’intervento riportato dal giornalista Andrea Scanzi, sul proprio profilo Fb. Per la figlia non si tratta di foto spontanee: “Hanno postato persino la sua firma, chissà come mai- prosegue infatti Evelina- Ma è chiaro che sembra una operazione orchestrata ad hoc per dimostrare preventivamente che sta benissimo ed è in grado di badare a se stesso”.

“COSÌ LASCIATO ALLA BERLINA DEI SUOI DETRATTORI”

Con gli occhi di chi sembra tenerci a quel padre, la ragazza spiega infatti che “in queste foto in realtà vedo mio padre molto sofferente, esposto mediaticamente in questa maniera strumentale, lasciato anche alla berlina dei suoi detrattori”. E ancora, torna a ribadire i motivi della sua iniziativa: “L’istanza presentata attraverso l’avvocato Lorenzo Iacobbi è una salvifica richiesta di aiuto rivolta al magistrato perché nomini una persona che supporti mio padre, si prenda cura del suo stato di salute, tuteli anche la sua immagine pubblica e in maniera soprattutto trasparente e controllata gestisca anche i suoi interessi”.

“LA SUA IMMAGINE ANDAVA TUTELATA”

Quelle immagini confermano che ha fatto la scelta giusta. “Quando guardo quelle foto, dove sembra il fantasma di sé stesso, pallido, bianco, emaciato, mi viene un solo rimorso: non averlo fatto prima- conclude infatti- non essermi mossa prima”. Infine: “Peraltro sono una coltellata al cuore tantissimi commenti degli haters che lo insultano e lo deridono e questo mi fa molto male come figlia- ammette- La sua immagine di uomo sofferente andava tutelata e preservata dalla morbosa curiosità di chi adesso lo sta offendendo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)