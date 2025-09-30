Elezioni regionali in Valle d’Aosta: vittoria degli autonomisti

Regionali in Valle d’Aosta: è vittoria degli autonomisti a 20.000 voti, niente sorpasso per il centrodestra. Zangrillo comunque soddisfatto: “Risultato storico per Forza Italia”

Il vento della destra non arriva in Valle d’Aosta. La nuova Union Valdôtaine, reduce dalla riunificazione dei partiti autonomisti dopo la diaspora iniziata nel 2005, ha vinto le elezioni regionali sfiorando i 20.000 voti su 65.000 persone che sono andate alle urne e con il 31,97% dei consensi si conferma il perno della politica valdostana.

L’Union ha eletto 12 consiglieri su 35, con 19.304 voti e il 31,97%. Il centrodestra è rimasto al palo: con 17.762 voti, il 29,42%, conferma quelli raccolti cinque anni fa. Fratelli d’Italia è al 10,99% con quattro seggi, Ensemble (Forza Italia e la Renaissance valdôtaine) è al 10,05% con quattro seggi, la Lega è all’8,38% e arretra a tre seggi (cinque anni fa ne aveva avuti 11). La terza forza sono gli Autonomisti di centro, lista neonata dall’accordo tra Stella Alpina, Pour l’Autonomie e Rassemblement Valdôtain, con 8.483 voti, pari al 14,05%, e conquista sei consiglieri.

Entrano in Consiglio anche il Partito democratico, che con 4.854 voti e l’8,04% elegge tre consiglieri, e l’Alleanza Verdi e Sinistra-Rete civica che con 3.816 voti (il 6,32%) arriva a tre eletti. Restano fuori per circa 350 voti Valle d’Aosta Aperta, con 3.359 voti (il 5,56%, la soglia è il 5,71%) e Valle d’Aosta Futura, con 2.800 (il 4,64%).

ZANGRILLO: “RISULTATO STORICO PER FI”

Il miglior risultato di sempre per Forza Italia in Valle d’Aosta: un traguardo storico che ci rende orgogliosi. Abbiamo superato il 10% a livello regionale e, nel capoluogo valdostano, siamo arrivati a sfiorare il 16%, raddoppiando il consenso, superando il Partito Democratico e diventando il primo partito del centrodestra. Abbiamo eletto quattro consiglieri regionali, quadruplicando la nostra rappresentanza rispetto alle precedenti consultazioni».

Lo dice il ministro Paolo Zangrillo, segretario di Forza Italia in Piemonte, che prosegue: «Questo straordinario risultato, frutto del lavoro instancabile della coordinatrice regionale Emily Rini e di tutta la squadra valdostana, conferma che i cittadini hanno riconosciuto e premiato un impegno serio, costante e radicato sul territorio. È anche la risposta più netta a chi, in questi mesi, ha provato a raccontare falsità e polemiche strumentali, parlando di presunte passerelle ministeriali. La nostra presenza in Valle d’Aosta era semplicemente la volontà di ascoltare le esigenze dei valdostani, come abbiamo sempre fatto anche nei momenti più difficili della loro storia recente. Questo voto dimostra che i valdostani non hanno creduto alle bugie degli avversari, ma al lavoro concreto, serio e coerente che Forza Italia ha svolto e continuerà a svolgere nei prossimi anni, al fianco dei cittadini e delle istituzioni», conclude il ministro Zangrillo.

