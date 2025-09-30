Bandecchi contestato per le sue parole su Gaza: rissa sfiorata

Bandecchi contestato per le sue parole su Gaza. E si sfiora la rissa. Il sindaco di Terni aveva pubblicamente affermato di “stare con Israele” e sostenuto che “20.000 bambini non sono mai morti”
Momenti di forte tensione ieri a Terni, davanti e dentro al Comune umbro. Il sindaco Stefano Bandecchi è stato contestato da decine di cittadini a causa delle sue dichiarazioni su Gaza. Il leader di Alternativa Popolare, nei giorni scorsi, aveva pubblicamente affermato di “stare con Israele” e sostenuto che “20.000 bambini non sono mai morti”, scatenando l’indignazione di molte realtà locali e nazionali.
I manifestanti hanno atteso l’arrivo del sindaco davanti al municipio, urlando slogan e contestazioni. La protesta è poi proseguita all’interno dell’aula consiliare, dove alcuni consiglieri del centrosinistra hanno deciso di abbandonare la seduta in segno di dissenso. Anche il centrodestra aveva annunciato la sua assenza, mentre i rappresentanti di Forza Italia, presenti inizialmente, hanno lasciato l’aula poco dopo.
Durante la manifestazione fuori da Palazzo Spada ci sono stati momenti di tensione e un faccia a faccia tra Bandecchi e alcuni cittadini: “Se non volete due pizze in faccia non mi venite addosso“, dice il sindaco. La situazione non è degenerata grazie alla presenza delle forze di polizia.
Le reazioni politiche e sociali alle dichiarazioni del sindaco continuano a suscitare dibattito, con numerose associazioni e partiti che hanno espresso condanna e preoccupazione per le sue affermazioni su un tema delicato come il conflitto israelo-palestinese.
