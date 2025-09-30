Bad Bunny sarà il protagonista dell’Halftime Show di Apple Music al Super Bowl

Super Bowl LX, sarà Bad Bunny ad esibirsi all’Halftime Show di Apple Music: llo show attesissimo andrà in scena al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, domenica 8 febbraio 2026

Apple Music, la NFL e Roc Nation hanno annunciato che il tre volte vincitore di Grammy e artista globale Bad Bunny sarà il protagonista dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, in programma al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, domenica 8 febbraio 2026 e trasmesso in diretta su NBC.

“Quello che provo va oltre me stesso- ha spiegato l’artista-. È per chi è venuto prima di me e ha corso per migliaia di yard affinché io potessi entrare in campo e segnare un touchdown… questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el Halftime Show del Super Bowl”.

Shawn “Jay-Z” Carter, fondatore di Roc Nation, ha commentato: “Ciò che Benito ha fatto e continua a fare per Porto Rico è davvero fonte d’ispirazione. È un onore averlo sul più grande palcoscenico del mondo”.

“Bad Bunny rappresenta l’energia globale e la vitalità culturale che definiscono la musica di oggi. Come uno degli artisti più influenti e ascoltati al mondo, la sua capacità unica di unire generi, lingue e pubblici lo rende la scelta naturale e perfetta per salire sul palco dell’Halftime Show”, ha dichiarato Jon Barker, SVP of Global Event Production per la NFL. “Siamo certi – ha continuato – che le sue performance dinamiche, la sua visione creativa e il suo profondo legame con i fan offriranno quell’esperienza indimenticabile che questo momento iconico della cultura pop ci ha sempre regalato“.

“L’Halftime Show è la massima celebrazione di musica e cultura, e pochi artisti incarnano questa unione in modo così autentico come Bad Bunny”, ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President of Music, Sports and Beats di Apple. “Per noi di Apple Music – ha aggiunto- è stato un privilegio lavorare con lui in questi anni e assistere alla sua ascesa vertiginosa fino a diventare uno degli artisti più influenti del nostro tempo. La sua musica non solo ha battuto record, ma ha portato la musica latina al centro della cultura pop. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con NFL e Roc Nation per offrire questa performance storica a milioni di fan in tutto il mondo. Siamo certi che sarà uno show indimenticabile“.

Zane Lowe, Ebro Darden e altri ospiti saranno in diretta lunedì 29 settembre alle 15:30 su Apple Music Radio per commentare questa straordinaria novità nel corso dell’Apple Music Halftime Headliner Special, ascoltabile qui.

Negli ultimi anni, l’Apple Music Super Bowl Halftime Show ha collezionato premi e traguardi storici. L’edizione LIX, con protagonista Kendrick Lamar, è stata la più vista di sempre ed è valsa 4 nomination agli Emmy e il premio per la Outstanding Music Direction. L’Halftime Show LVIII con Usher ha ottenuto 3 nomination agli Emmy 2024, tra cui Outstanding Variety Special (Live). Nel 2023, Rihanna ha conquistato 5 nomination e 2 Emmy con il suo show al Super Bowl LVII, incluso quello per la miglior regia, un primato assoluto per la storia dell’Halftime. Nel 2022, lo show con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar ha ottenuto 5 nomination e vinto 3 Emmy, incluso Outstanding Variety Special (Live), per la prima volta nella storia dello show.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)