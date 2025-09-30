ATP di Pechino: battuto De Minaur, Sinner in finale

Sinner in finale all’Atp di Pechino: battuto de Minaur in tre set. Il tennista azzurro in finale affronterà uno tra Daniil Medvedev e Learner Tien

Per la terza volta consecutiva Jannik Sinner accede alla finale del torneo Atp di Pechino. Il tennista azzurro, numero 2 del ranking, ha sconfitto in semifinale l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2, e in finale affronterà uno tra Daniil Medvedev e Learner Tien. In Cina nel 2023 Sinner ottenne il successo contro Medvedev, mentre lo scorso anno fu sconfitto da Alcaraz.

SINNER: MATCH DIFFICILE CON DE MINAUR, SONO MOLTO SODDISFATTO

“È stato un match difficile e per questo sono molto soddisfatto”. Così Jannik Sinner dopo aver battuto in semifinale nell’Atp di Pechino l’australiano Alex de Minaur. Undicesimo successo in altrettanti confronti diretti. Stavolta, però, con qualche difficoltà in più. “Credo che il livello sia stato molto alto- ha spiegato l’azzurro- ci sono stati tanti lunghi scambi ed entrambi abbiamo avuto molte chance. Io le mie le ho avute nel secondo set e non sono riuscito a sfruttarle, ma anche lui ha avuto le sue e il match è stato molto equilibrato. Nel terzo set ho provato ad alzare il livello, ho trovato il break in avvio il che mi ha dato fiducia per servire ancora meglio. Sono contento, è stato un match diverso rispetto agli altri che avevo giocato contro di lui, direi che è stato un match molto equilibrato”. “A volte lui è riuscito a servire con molta precisione e anche in risposta ha fatto molto bene- ha poi aggiunto Sinner- stavo servendo bene ma lui riusciva a neutralizzare il mio servizio, si muoveva molto velocemente e questo è un campo che a volte si rivela molto lento. Io ho cercato di restare concentrato e di non sprecare energie nervose”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)