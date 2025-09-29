Tornano stasera su Rai 1 i “Cinque minuti” di Bruno Vespa

Ai Cinque minuti sono passati tutti i grandi protagonisti della politica nazionale e internazionale: il programma di Bruno Vespa torna stasera su Rai 1

Cinque minuti non solo è cresciuto costantemente negli ascolti (circa 400.000 spettatori in più rispetto alla stagione di debutto, con una media del 23,3% e 4 milioni 575 mila spettatori), ma è diventato in poco tempo un appuntamento centrale dell’informazione televisiva italiana.

Non è un caso se ai Cinque minuti sono passati tutti i grandi protagonisti della politica nazionale, dal presidente del Consiglio alla segretaria del PD; della politica estera, dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola; della cronaca internazionale, come la figlia di Gisele Pelicot (tanto per capirne il peso, in Usa l’esclusiva americana l’hanno data a Oprah Winfrey); dell’economia, a partire da Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni e infine della cultura e dello spettacolo, basti pensare all’intervista esclusiva al premio Oscar, Roberto Benigni. Insomma, come direbbero gli inglesi Cinque minuti è oggi “The place to be”.

E faremo in modo che lo resti…