Tennis, ATP Pechino: Sinner vince in due set e va in semifinale

All’ATP di Pechino Sinner vince in due set e va in semifinale: per l’azzurro è l’ottava consecutiva nei tornei sul cemento: affronterà l’australiano Alex de Minaur
Vittoria in due set e qualificazione alle semifinali centrata. Jannik Sinner avanza all’Atp di Pechino: battuto nei quarti l’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 6-1, 7-5. Per l’azzurro è l’ottava semifinale consecutiva nei tornei sul cemento: affronterà l’australiano Alex de Minaur.
SINNER: BENE SEMIFINALE, CON DE MINAUR SARÀ DURA
“Sono soddisfatto della mia prestazione, è un gran risultato essere arrivato in semifinale”. Così Jannik Sinner dopo la vittoria contro l’ungherese Fabian Marozsan all’Atp di Pechino. “Credo di aver iniziato molto forte nel primo set e penso che nel secondo abbiamo giocato entrambi molto bene- ha spiegato- Ho avuto alcune chance di break sul 4-3 ma non sono riuscito a sfruttarle. Lui è un rivale capace di picchi molto alti nel suo gioco, ma quando è andato a servire per il set ha commesso un paio di errori che mi hanno consentito di chiudere il match in due set. Ho lottato, ho avuto dei turni di servizio complicati e in un paio di situazioni sono riuscito a risalire dallo 0-30. In generale, dal fondo sono stato molto aggressivo, ho provato a scendere a rete più spesso e la cosa ha funzionato. Ma non era facile provare a cambiare qualcosa, perché giocavamo entrambi molto veloci”. L’azzurro ha raggiunto i 40 match vinti in stagione (contro 5 sconfitte) per il quinto anno di fila e allungato a 61 la serie di successi (sul cemento) contro giocatori fuori dalla top ten. “Adesso vedremo come concluderò. Considerato il numero di tornei che ho giocato- ha sottolineato- avere vinto così tanti match è un gran risultato per me e per il mio team. Adesso proveremo a continuare a costruire”. Intanto ha centrato la sua terza semifinale consecutiva a Pechino. Domani (martedì), si gioca alle ore 8 italiane, Sinner troverà l’australiano Alex de Minaur. “Non sarà facile batterlo, è uno dei giocatori più veloci del circuito e sarà una grande sfida per me. È migliorato molto negli ultimi mesi- ha concluso- sta giocando un gran tennis. Mi aspetto un match duro, e speriamo sia una bella partita”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)