Temptation Island, Alessio Loparco: “Con Sonia sono stato un animale”

Temptation Island, Alessio Loparco: “Sono profondamente pentito, con Sonia sono stato un animale”. La coppia racconta cosa è successo davvero dietro le telecamere

Sonia Mattalia e Alessio Loparco, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, rivivono il loro percorso a Temptation Island, segnato da momenti intensi, dichiarazioni forti di Alessio sul rapporto con Sonia e confronti accesi durante i falò di confronto.

“Mi dispiace tantissimo. Sono profondamente pentito, sono stato un animale in quei frangenti nei confronti di Sonia. Le ho cagionato un dolore gratuito che non meritava“, ammette Loparco, che assicura: “Alcune mie dichiarazioni sono state mal interpretate”. Per quanto riguarda alcune sue reazioni ai falò, Alessio dice: “Ero annebbiato, ero accecato dal fatto che lei avesse chiamato il falò solo per vendetta per le mie dichiarazioni mal interpretate. Ho superato il limite e non mi riconosco”. A questo proposito, Sonia aggiunge: “Non ho perdonato e dimenticato, ma ho voluto comprendere. Ho capito che lui stava attraversando una profonda crisi sia personale sia nella nostra relazione”.

Loparco chiarisce, poi, la sua posizione a Verissimo dopo l’appello dei suoi genitori, che avevano dichiarato di non avere sue notizie da mesi. “Per me non è così. Non ritengo che sia vero che non ci sentiamo da sette mesi”, afferma il protagonista di Temptation Island. Alessio non nega di non avere un rapporto semplice con i genitori: “Non abbiamo il rapporto che io vorrei perché forse negli anni non sono stato capito e non ho percepito il loro affetto“. Alessio ha tre fratelli: “Ho dei rapporti turbolenti anche con loro. Li sento, ma chi più chi meno”. Parlando della sua famiglia, aggiunge: “Ho sempre cercato la loro vicinanza e il loro affetto, ma non ci siamo mai compresi nel corso del tempo“. Sonia Mattalia conferma le parole del compagno: “Ho trovato un muro da parte dei suoi genitori. Ho sempre cercato la loro vicinanza, che non è mai arrivata. In sette anni non sono mai venuti a casa nostra“.

