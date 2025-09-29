Lunedì 29 settembre alle 20.20 su Rai3 inizia l’ultima settimana in compagnia di “Riserva Indiana”, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni

Lunedì 29 settembre alle 20.20 su Rai3 inizia l’ultima settimana in compagnia di “Riserva Indiana”, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini, che con il suo messaggio di educazione civile ha portato uno spazio unico e importante nel palinsesto televisivo. Il cuore del programma è costituito dall’incontro tra musica e parole, i monologhi originali di Massini e gli ospiti che rappresentano il meglio della musica italiana.

Apre la settimana di “Riserva Indiana” Riccardo Sinigallia, con lui si cercherà di capire che cos’è davvero la ricchezza. Martedì 30 settembre Enrico Ruggeri accompagnerà gli spettatori dentro le pagine di storia che non si raccontano. Insieme a Dente, mercoledì 1° ottobre, ci si chiederà come è cambiato davvero il corteggiamento. Giovedì 2 Eugenio Finardi porterà tutti nel suo mondo “extraterrestre” per chiedersi: chi sono davvero gli alieni? La settimana si conclude, venerdì 3, con un viaggio nel potere della musica, tra memoria e salvezza. Ospite della puntata Cristiano Godano.