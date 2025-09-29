Su Rai 5 “Storia di mia moglie”, una scommessa coraggiosa: la trama del film

Il racconto di un amore tormentato è al centro del film “Storia di mia moglie” di Ildikó Enyedi in onda lunedì 29 settembre alle 21.20 su Rai 5: la trama

Il racconto di un amore tormentato è al centro del film “Storia di mia moglie” di Ildikó Enyedi in onda lunedì 29 settembre alle 21.20 su Rai 5. Anni ’20. Il capitano di lungo corso Jakob Storr, mentre si trova in un bar con un amico, scommette con lui di sposare la prima donna che entrerà nella caffetteria. Il destino gli porta così Lizzy, sua futura moglie. Un’ardita scommessa, fatta quasi per gioco, cambia per sempre la sua vita semplice e disciplinata. Il film tratto dal romanzo “La storia di mia moglie” di Milán Füst, è interpretato da Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Sergio Rubini, Jasmine Trinca.