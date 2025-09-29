Su Rai 1 la settimana di “È sempre mezzogiorno!”: tra gli ospiti Carla Signoris

Lo studio di “È sempre mezzogiorno!”, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 11.55, si accende con i colori autunnali: la cucina nel bosco di Antonella Clerici riaprirà le sue porte

Lo studio di “È sempre mezzogiorno!”, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 11.55, si accende con i colori autunnali: la cucina nel bosco di Antonella Clerici riaprirà le sue porte per cinque nuove puntate.

“È sempre mezzogiorno!” è realizzato dalla direzione intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me negli studi Rai di via Mecenate a Milano.

Durante questa settimana, il grande ledwall dello studio di “È sempre mezzogiorno!” trasmetterà in diretta le immagini del bosco della Val Borbera e martedì 30 settembre sarà ospite in studio l’attrice Carla Signoris.

I cuochi provenienti da ogni angolo della Penisola suggeriranno preparazioni originali e della tradizione, la nutrizionista Evelina Flachi rivelerà i segreti per non rinunciare al gusto pensando al benessere. Il maestro panificatore Fulvio Marino infornerà pani speciali, pizze e altri lievitati. In studio anche il cuoco-professore Daniele Persegani e l’enogastronomo Andrea Amadei che presenterà le storie dei produttori di eccellenze del made in Italy.

Il pubblico da casa parteciperà alla trasmissione anche attraverso la collaborazione del maestro Sal De Riso, presidente dell’Accademia maestri pasticceri italiani: i telespettatori potranno infatti inviare una sorpresa che verrà consegnata dal factotum di studio Alfio Bottaro.

Proseguirà anche il viaggio di Federico Quaranta negli angoli più suggestivi d’Italia tra storia e bellezza, mentre venerdì tornerà l’appuntamento con Carlotta Mantovan che racconterà le novità più “sfiziose” del mondo del food, mentre con Angela Frenda si scopriranno ricette legate al mondo dello spettacolo.