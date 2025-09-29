Quando il mito si fa realtà: il film “Undine – Un amore per sempre” oggi su Rai 5, la trama

Premiato al Festival di Berlino e agli European Film Awards, è il film di Christian Petzold “Undine. Un amore per sempre” in onda lunedì 29 settembre alle 24.00 su Rai 5

Undine lavora come storica e tiene lezioni sullo sviluppo urbano di Berlino. Quando viene lasciata da Johannes, che aveva giurato di amarla per sempre, l’antico mito che porta il suo nome la raggiunge: Undine deve uccidere quell’uomo e tornare nel suo elemento naturale. Premiato al Festival di Berlino e agli European Film Awards, è il film di Christian Petzold “Undine. Un amore per sempre” in onda lunedì 29 settembre alle 24.00 su Rai 5. Nel cast, Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz, Gloria Endres de Oliveira.