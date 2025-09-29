L’oroscopo di oggi, lunedì 29 settembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 29 settembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata valida per quanto riguarda il lavoro e anche i rapporti con gli altri. Cerca di seguire i tuoi desideri e lascia spazio all’amore, nuovo o vecchio che sia.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Una giornata stancante, forse perché negli ultimi giorni non hai avuto un attimo di pace. Se lo reputi giusto, bisogna avere il coraggio di tagliare.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giusto momento per farti valere in tutti i settori della tua vita. Chi ha già una storia d’amore potrà confermarla!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In aspetto problematico le finanze; in amore, come ho già detto da tempo, è una fase particolare; dovrai scegliere se continuare o modificare una collaborazione.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Questa giornata è importante per chiarire rapporti in difficoltà. E’ possibile vincere una prova, non rimandare cose che puoi fare oggi a domani. Calo fisico in serata.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Quello che non è stato possibile ottenere nelle passate settimane, arriverà adesso. Per le coppie stabili figli in arrivo o una nuova casa; nuove attività premiate soprattutto se cerchi consensi.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Situazioni vantaggiose. Sarà più facile stare accanto a chi ami a partire dal pomeriggio. Ottima la voglia di fare, migliori capacità organizzative, buone le idee.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Devi cercare di trascorrere i prossimi giorni nella maniera più serena ed è probabile che tu voglia stare con poche persone selezionate. Bisogna fare progetti a lunga scadenza, questa sera non conviene fare le ore piccole, ritardi.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

L’amore torna protagonista. Bene lo studio o il lavoro.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Non credi ti stiano dando lo spazio che meriti, rimanda ogni tipo di rivendicazione. Troppe le spese o ritardi nei pagamenti.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Se hai chiuso una storia nel corso degli ultimi mesi, ora sarà difficile recuperarla. Abbiamo visto che in questi ultimi tempi di spese ce ne sono state fin troppe… dunque attenzione.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata di risvolti amorosi positivi, una delle più passionali di tutta la settimana, datti da fare. Soluzioni definitive in casa. Se un lavoro ti ha stancato potresti iniziare a vagliare nuove ipotesi collaborative.