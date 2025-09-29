L’oroscopo di oggi, lunedì 29 settembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 29 settembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Giornata valida per quanto riguarda il lavoro e anche i rapporti con gli altri. Cerca di seguire i tuoi desideri e lascia spazio all’amore, nuovo o vecchio che sia.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Una giornata stancante, forse perché negli ultimi giorni non hai avuto un attimo di pace. Se lo reputi giusto, bisogna avere il coraggio di tagliare.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Giusto momento per farti valere in tutti i settori della tua vita. Chi ha già una storia d’amore potrà confermarla!
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
In aspetto problematico le finanze; in amore, come ho già detto da tempo, è una fase particolare; dovrai scegliere se continuare o modificare una collaborazione.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Questa giornata è importante per chiarire rapporti in difficoltà. E’ possibile vincere una prova, non rimandare cose che puoi fare oggi a domani. Calo fisico in serata.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Quello che non è stato possibile ottenere nelle passate settimane, arriverà adesso. Per le coppie stabili figli in arrivo o una nuova casa; nuove attività premiate soprattutto se cerchi consensi.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Situazioni vantaggiose. Sarà più facile stare accanto a chi ami a partire dal pomeriggio. Ottima la voglia di fare, migliori capacità organizzative, buone le idee.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Devi cercare di trascorrere i prossimi giorni nella maniera più serena ed è probabile che tu voglia stare con poche persone selezionate. Bisogna fare progetti a lunga scadenza, questa sera non conviene fare le ore piccole, ritardi.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
L’amore torna protagonista. Bene lo studio o il lavoro.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Non credi ti stiano dando lo spazio che meriti, rimanda ogni tipo di rivendicazione. Troppe le spese o ritardi nei pagamenti.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Se hai chiuso una storia nel corso degli ultimi mesi, ora sarà difficile recuperarla. Abbiamo visto che in questi ultimi tempi di spese ce ne sono state fin troppe… dunque attenzione.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giornata di risvolti amorosi positivi, una delle più passionali di tutta la settimana, datti da fare. Soluzioni definitive in casa. Se un lavoro ti ha stancato potresti iniziare a vagliare nuove ipotesi collaborative.