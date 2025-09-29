Oggi su Rai 2 torna Andrea Delogu con “La Porta Magica”

Su Rai 2 al via la seconda stagione de “La Porta Magica”, il programma che mette al centro le persone comuni e il loro desiderio di trovare finalmente il coraggio di cambiare

Al via la seconda stagione de “La Porta Magica”, il programma che mette al centro le persone comuni e il loro desiderio di trovare finalmente il coraggio di cambiare un aspetto della propria vita, in onda da lunedì’ 29 settembre alle 17.00 su Rai 2. Dopo aver raccontato in prima persona le loro storie, i protagonisti di puntata saranno guidati in un percorso di trasformazione per rivoluzionare il loro modo di vivere e Andrea Delogu prenderà per mano i suoi ospiti in un percorso di rinnovamento, avvalendosi, di volta in volta, della collaborazione dei suoi “Angeli”.

Protagoniste della puntata di lunedì 29 settembre sono Florinda e Antonia. A 19 anni Florinda fu scelta come annunciatrice Rai, ma la madre le impedì di intraprendere quel percorso. Oggi, a 90 anni, vuole finalmente realizzare quel sogno e Antonia, ex infermiera, ha cominciato una nuova vita a 70 anni come maratoneta. Ora di anni ne ha 80 anni e sogna di ballare la rumba con Simone Di Pasquale.

Martedì 30 settembre Andrea farà scoprire la storia di Fabiola con Nonno Rocco e Nonna Maria Vittoria. Un matrimonio non approvato dalla famiglia di lei, organizzato in tutta fretta e senza nessuna festa, ha lasciato un sogno sospeso nei cuori di questa coppia. Oggi la nipote Fabiola desidera regalare ai nonni la cerimonia che non hanno avuto quando si sono sposati 60 anni fa. Emanuela Corti, infermiera e mamma segnata da tante fragilità e difficoltà, sogna di guardarsi allo specchio e rivedersi con un nuovo look.

Mercoledì 1° ottobre due storie di coraggio e di amore eterno. Sonia, ex campionessa di danza, dopo una crisi personale non balla più. Vuole tornare in forma e sogna un giorno di tornare in pista. Don Nicolino Sacerdote passionista, molti anni fa perde l’amata Domenichina poco prima del matrimonio. A “La Porta magica” racconterà la sua storia con un grande sogno.

Giovedì 2 ottobre, Zenedia una donna che non si è mai lasciata abbattere dalle tante avversità e dai tanti dolori che la vita le ha riservato chiederà alla Porta Magica un cambio look che ha sempre sognato e che, per tanti anni, si è sempre negata e poi Sonia, volto amatissimo dai bambini di Roma e del Lazio negli anni ’90 e 2000, sogna di salutare per l’ultima volta quei piccoli spettatori che l’hanno amata.

Venerdì 3 ottobre per l’ultima puntata della settimana due storie intense, dal cui dolore nascono nuovi inizi. Carmela dopo anni difficili e un 2025 segnato da lutti e malattia, desidera ritrovare colori, leggerezza e la felicità nel guardarsi nuovamente allo specchio. Nazzareno invece, vedovo dopo 50 anni di matrimonio, trova nel ballo la forza per provare a superare questo grande dolore. Ora ha bisogno di una nuova compagna per danzare e qui a “La Porta Magica” incontrerà tre signore pronte a dividere con lui la pista da ballo.

“La Porta Magica” è un format distribuito da Small World IFT, creato da J.D. Roth – già produttore esecutivo del successo internazionale “The Biggest Loser” – e realizzato dalla Direzione Intrattenimento DayTime di Rai in collaborazione con CastaDiva.