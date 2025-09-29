Oggi su Rai 2 riapre la piazza de “I Fatti Vostri”

“I Fatti Vostri”, uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana, ideato da Michele Guardì, torna su Rai 2 per il suo 36esimo anno

“I Fatti Vostri”, uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana, ideato da Michele Guardì, torna su Rai 2 per il suo 36esimo anno. La storica “piazza televisiva” riaprirà le sue porte, lunedì 29 settembre alle 11.10, con una nuova scenografia, pensata per offrire al pubblico uno spazio ancora più accogliente e dinamico.

Anche in questa nuova edizione, il programma continuerà a raccontare le storie di persone comuni e personaggi noti, attraverso un racconto che intreccia attualità, cronaca, sentimenti e curiosità. Non mancheranno gli ospiti fissi, protagonisti delle rubriche storiche più seguite, affiancati da nuovi volti e spazi inediti. Tra le novità di quest’anno, un nuovo gioco telefonico coinvolgerà direttamente i telespettatori da casa, per rendere la piazza ancora più partecipata e interattiva.

E, al fianco di Anna Falchi, arriva Flavio Montrucchio, dopo il grande successo di “Linea Verde Estate”.