Morto il cane Roscoe, Hamilton racconta la sua “esperienza più dolorosa”

Addio Roscoe, sui social il pilota di F1 Lewis Hamilton piange il suo amico a quattro zampe: “Averlo è stata una delle parti più belle della vita”

Non ce l’ha fatta Roscoe “è morto domenica sera, 28 settembre tra le mie braccia”: Sir Lewis Carl Davidson Hamilton dà la notizia della perdita del suo bulldog inglese di 12 anni, mascotte del paddock Ferrari, ai suoi fan e follower. È stato l’ultimo aggiornamento sulle condizioni dell’amato amico a 4 zampe del pilota che pochi giorni prima aveva deciso di annullare diversi impegni, come il test Pirelli al Mugello e la presenza alla Milano Fashion Week, per stargli accanto dopo un aggravamento del suo stato di salute, a seguito di una polmonite.

“ONORATO DI AVER CONDIVISO LA MIA VITA CON UN ANGELO, UN VERO AMICO”

“Dopo quattro giorni di supporto vitale, combattendo con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe”, scrive oggi, lunedì 29 settembre, Hamilton sui social. “Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine”, sottolinea il ferrarista. “Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico- il suo ricordo- Portare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso, e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme”.

“AVERLO FATTO ADDORMENTARE DECISIONE PIÙ DIFFICILE”

Hamilton racconta poi di aver preso la decisione più difficile della sua vita: “Anche se ho perso Coco, non ho mai dovuto affrontare il fatto di far addormentare un cane prima d’ora, anche se so che mia madre e molti amici più stretti l’hanno fatto”. “È una delle esperienze più dolorose- spiega- e sento un legame profondo con chiunque abbia vissuto la perdita di un amato animale domestico”. Ma “anche se è stato così difficile, averlo è stata una delle parti più belle della vita- aggiunge- amare così profondamente ed essere amati in cambio”.

ROSCOE, IL BULLDOG INFLUENCER

Il pilota ringrazia quindi tutti coloro che hanno dato affetto e sostegno a Roscoe che aveva adottato nel 2013. Il bulldog aveva un suo profilo Ig “Roscoelovescoco”, da1,4 milioni di follower, creato per lui e per la sua sorellina, Coco, una femmina bulldog scomparsa nel 2020 ad appena 6 anni.

Roscoe, che da quando è entrato a far parte della famiglia Hamilton è diventato una presenza fissa nel paddock di Formula 1, ha dodici anni e per la sua razza sono molti.

