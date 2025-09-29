L’influencer curvy Martina Pagani debutta come modella alla Milano Fashion Week

La giovane influencer bresciana Martina Pagani, voce seguita e riconosciuta nel panorama body positive italiano, debutta come modella alla Milano Fashion Week

La giovane influencer bresciana (di origini Palazzolesi) Martina Pagani, voce seguita e riconosciuta nel panorama body positive italiano, debutta come modella alla Milano Fashion Week sfilando per Marco Rambaldi, tra gli stilisti più inclusivi e innovativi del fashion system italiano.

Per Martina Pagani, da anni impegnata nella promozione della bellezza autentica e della valorizzazione di ogni corpo, si tratta di un traguardo importante: l’ingresso su una delle passerelle più prestigiose al fianco di un designer che ha fatto dell’inclusione e della diversità i pilastri della propria visione creativa.

Martina ha deciso di intraprendere anche la strada della moda, trasformando la sua prima esperienza in passerella in un vero e proprio punto di partenza.

«Sfilare a Milano Fashion Week con Marco Rambaldi è un sogno che si realizza – commenta Martina – e un segnale importante per tutte le persone che vogliono sentirsi rappresentate nel mondo della moda».

Un debutto che conferma il cambiamento in atto nel settore e segna un nuovo capitolo per una delle voci più fresche e autentiche della scena social italiana. segna una tappa importante per una voce giovane, autentica e profondamente radicata nel territorio bresciano.

Martina Pagani su Instagram