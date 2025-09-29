Il film “Vermin” in prima visione stasera su Rai 4: la trama

Lunedì 29 settembre, in prima serata, alle 21.20, prende il via su Rai 4 la prima grande rassegna cinematografica dell’autunno, il ciclo Survival Thriller, un appuntamento settimanale dedicato al cinema della sopravvivenza estrema, in cui i protagonisti sono messi alla prova da ambienti impervi, minacce letali e situazioni al limite. Il primo film del ciclo è il thriller/horror in prima visione “Vermin” (2023), esordio del francese Sébastien Vaniček presentato alla Settimana della Critica di Venezia.

In un quartiere popolare di Parigi, un giovane appassionato di animali esotici, acquista di contrabbando un ragno velenoso che, una volta fuggito, prolifera scatenando una letale infestazione nel palazzo. Mentre le porte dell’edifico vengono sbarrate dall’esterno, gli inquilini dovranno allearsi per cercare una via di fuga dai letali aracnidi che si riproducono molto velocemente, mostrando anche una inquietante capacità adattiva. Tra claustrofobia, tensione e critica sociale, il film fonde horror aracnofobico e quadro sociologico sulle nuove periferie urbane.