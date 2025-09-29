Global Sumud Flotilla, Schlein: “Chi sta violando il diritto internazionale è Netanyahu non gli attivisti. Il governo italiano faccia tutto quanto in suo potere per proteggere l’incolumità di questa missione”

“Abbiamo incontrato le portavoci italiane della Flottilla. Le abbiamo ascoltate e nel rispetto dell’autonomia della Flottilla abbiamo ribadito il nostro supporto, così come l’auspicio che il canale di dialogo tra Flottilla e Patriarcato latino rimanga aperto per assicurare l’obiettivo di far arrivare gli aiuti a Gaza creando un corridoio umanitario permanente e tutelando l’incolumità degli attivisti a bordo. Il governo italiano faccia tutto quanto in suo potere per proteggere l’incolumità di questa missione pacifica e umanitaria“. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Chi sta violando il diritto internazionale è Netanyahu e non certo questi attivisti che vanno protetti da parte dei governi– aggiunge-, anche mandando una missione di scorta europea, e chiediamo al governo italiano di farsene promotore e di agire per l’apertura di un canale umanitario permanente per portare gli aiuti indispensabili alla popolazione palestinese”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)