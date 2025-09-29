Elezioni regionali Marche, primi exit poll: Acquaroli in vantaggio su Ricci


Elezioni regionali: alle 15 si sono chiuse le urne nelle Marche. Il governatore uscente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, resta avanti nel secondo exit poll

acquaroli e ricci

Alle 15 si sono chiuse le urne nelle Marche. Il governatore uscente della Regione MarcheFrancesco Acquaroli, resta avanti nel secondo exit poll – diffuso da La 7 e realizzato da Swg – con una forbice compresa tra il 49 e il 53%. Lo sfidante Matteo Ricci, candidato del centrosinistra, è tra il 45 e il 49%. La copertura del campione è pari al 96%.

Le stesse percentuali e le stesse distanze sono indicate anche dal Consorzio Opinio Italia per la Rai. In questo caso la copertura del campione è pari al 100%.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)