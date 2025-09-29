Elezioni regionali Marche, primi exit poll: Acquaroli in vantaggio su Ricci

Elezioni regionali: alle 15 si sono chiuse le urne nelle Marche. Il governatore uscente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, resta avanti nel secondo exit poll

Alle 15 si sono chiuse le urne nelle Marche. Il governatore uscente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, resta avanti nel secondo exit poll – diffuso da La 7 e realizzato da Swg – con una forbice compresa tra il 49 e il 53%. Lo sfidante Matteo Ricci, candidato del centrosinistra, è tra il 45 e il 49%. La copertura del campione è pari al 96%.

Le stesse percentuali e le stesse distanze sono indicate anche dal Consorzio Opinio Italia per la Rai. In questo caso la copertura del campione è pari al 100%.

