A “Elisir” stamani su Rai 3 si parla di artrosi e dolcificanti

Torna “Elisir”, il programma di medicina in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 10.50 su Rai3, condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi

“Elisir”, il programma di medicina in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 10.50 su Rai3, condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, lunedì 29 settembre si occuperà in apertura di una malattia degenerativa delle articolazioni che provoca usura della cartilagine, dolore e rigidità, arrivando a limitare in misura anche grave la mobilità: l’artrosi. In studio il professor Carlo Selmi, docente di Medicina Interna e responsabile dell’UOC Reumatologia e Immunologia Clinica dell’Humanitas di Milano.

A seguire, la professoressa Laura Di Renzo, docente e direttrice della Sezione di Nutrizione Clinica e Nutrigenomica dell’Università Tor Vergata di Roma, farà chiarezza sui dolcificanti, sostanze naturali o artificiali usate come alternativa allo zucchero per conferire un sapore dolce con un apporto calorico ridotto. Quali sono i loro effetti a lungo termine sulla salute?

Lo spazio conclusivo, con la dottoressa Elisa Picardo, ginecologa dell’Ospedale Sant’Anna Città della Salute e della Scienza di Torino, sarà dedicato all’endometriosi, una malattia infiammatoria cronica dell’apparato riproduttivo femminile che può causare dolore pelvico e problemi di fertilità.