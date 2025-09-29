A “Boss in incognito” con Elettra Lamborghini protagonista Lucia Forte

Stasera in prima serata su Rai 2 torna “Boss in incognito” con Elettra Lamborghini. Protagonista Lucia Forte, la donna del pane

È Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan Spa, azienda leader nel panorama agroalimentare nel settore dei prodotti da forno, nel rispetto delle tradizionali ricette della propria terra d’origine: Altamura. E’ lei la protagonista di “Boss in incognito” il docu-reality condotto da Elettra Lamborghini e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda lunedì 29 settembre, alle 21.20 su Rai 2. La Oropan produce ogni giorno 600 quintali di pane, grazie a cinque linee di produzione che lavorano a ciclo continuo. Il tradizionale pane di Altamura oltrepassa i confini nazionali e arriva sulle tavole di 25 paesi in tutto il mondo.

Tra i principali mercati: Italia, Regno Unito, Belgio e Bulgaria. Oropan Spa ha un fatturato lordo di 47 milioni di euro. Nel corso della puntata la boss Lucia Forte, con una nuova identità, incontrerà i suoi dipendenti: Vito, che le insegnerà a fare la croce tipica del pane di Altamura; Roy, che si occupa dell’affettamento e confezionamento del pane; Nunzio, con cui letteralmente metterà le mani nell’impasto per la preparazione del pane DOP; infine, Rosalba, che affiancherà nella pulizia delle linee e dei macchinari. Ad aiutare la Boss nella sua missione ci sarà, anche lui in incognito, Samuel Peron, che dovrà farcire le focacce insieme a Lucia.

Come sempre, l’esperienza di Boss in incognito metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni.

Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss, o, in questa puntata, con Samuel Peron (tutti sempre camuffati, pronti a impersonare un lavoratore), verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.