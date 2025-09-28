Un’altra sparatoria negli Stati Uniti: un uomo apre il fuoco in un bar e scappa in barca

Sparatoria negli Stati Uniti: un uomo apre il fuoco in un bar e scappa in barca, almeno tre vittime: è successo a Southport, Carolina del Nord

Un’altra sparatoria negli Stati Uniti. Sabato sera un uomo armato ha aperto il fuoco su un affollato bar lungo un fiume a Southport, in Carolina del Nord, dopo essere attraccato a bordo di una barca. Ha ucciso tre persone e ne ha ferite almeno altre otto prima di allontanarsi a tutta velocità con la barca. L’attacco è avvenuto circa alle 21:30 al bar dell’American Fish Company. L’uomo ha sparato sulla folla dopo essersi avvicinato al molo del ristorante.

Le autorità non hanno fornito ulteriori informazioni sulle vittime o su un possibile movente. Ma a quanto pare la polizia avrebbe fermato un uomo sospettato: si chiama Sean William DeBevoise, ed è un veterano del Corpo dei Marines che ha cambiato legalmente il suo nome in Nigel Max Edge (o Nigel Edge). Ha circa 40 anni e vive nella vicina Oak Island.

DeBevoise ha una storia di gravi traumi cranici durante il suo dispiegamento in Iraq nel 2006, tra cui una possibile ferita da arma da fuoco alla testa, che gli hanno portato a diagnosi di schizofrenia e disorganizzazione del pensiero.

Southport è una città di circa 4.100 abitanti nella Carolina del Nord sud-orientale, situata a circa 60 miglia a est di Myrtle Beach, in Carolina del Sud. Il lungomare della città si trova vicino alla punta meridionale di un estuario che si apre sull’Oceano Atlantico.

