Stasera su Rai 2 un thriller in prima visione assoluta con “Boundless”: la trama

Domenica 28 settembre, alle 21.20, Rai 4 trasmetterà, in prima visione assoluta, il crime/thriller di produzione danese “Boundless” (2024), diretto da Ole Christian Madsen. Il detective Carl Mørck invia la giovane collega Rose sull’isola di Bornholm per rispondere alle richieste di aiuto del collega Christian Habersaat che però si suicida prima che Rose possa intervenire, scatenando nella donna un viaggio nel suo passato traumatico. Poco dopo, Carl e il suo team si uniscono a Rose per riaprire un caso irrisolto: una ragazza trovata morta. Il caso, inizialmente archiviato come incidente stradale, rivela legami con la polizia locale e un culto di adoratori del sole, da cui giovani donne sono scomparse nel corso degli anni.

Il film è tratto dal romanzo del 2014 “La promessa”, sesto capitolo della serie di bestseller “Department Q” dello scrittore danese Jussi Adler-Olsen, condividendo lo stesso universo narrativo già portato al cinema con successo in “Paziente 64” e “L’effetto farfalla”. “Boundless” esplora il tema della redenzione legandolo fortemente a quello della giustizia, utilizzando una narrazione che intreccia il mistero tipico del thriller con l’introspezione psicologica.