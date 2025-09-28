Sabato 4 ottobre 2025 al Bolgia di Bergamo arriva Deborah De Luca, star internazionale della techno. Si tratta di un evento speciale, con una delle artiste simbolo della scena elettronica globale

Sabato 4 ottobre 2025 al Bolgia di Bergamo arriva Deborah De Luca, star internazionale della techno. Si tratta di un evento speciale, con una delle artiste simbolo della scena elettronica globale. Si balla anche in Sala 2, con uno scatenato party firmato Dylan Ritmodromo Italiano.

Il successo di Deborah De Luca è assoluto. L’artista campana è un’icona, non solo in Italia ma nel mondo. Su Instagram vanta 2 milioni e 800mila follower, mentre la sua etichetta Solamente è un laboratorio sonoro che sforna tracce esplosive. Come la sua “YOU CAN’T ESCAPE”, bomba techno a 145 BPM, che unisce potenza e melodia. In studio come sui palchi, il suo stile resta unico. Tra i club con cui ha un legame speciale spicca senz’altro il Bolgia, dove ogni suo set diventa un evento.

Durante l’estate ’25 Deborah De Luca stata protagonista nei top club internazionali, dall’Amnesia Ibiza a grandi festival in giro per il mondo. Proprio l’Amnesia l’aspetta l’11 ottobre il festival che chiude la stagione estiva, mentre la sera prima suona al Time Warp, a Madrid. In questo tour de force non può mancare una tappa in un tempio della musica come il Bolgia. Con lei, in Main Room, il 4/10 ci sono anche Alex Rubino e BSK.

E in sala 2, come dicevamo, un evento targato Dylan: una notte da vivere celebrando un vero mito della notte, tra progressive, techno, hardstyle e hardcore. Sul palco ci sono artisti di livello assoluto come Ginger Il Comandante, Cecco DJ, Juri Carera e Mr Fudo. Intro a cura di Julian P, Rebecca Townson, Leonardo Roghi. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Recentemente sono saliti sul palco del Bolgia top dj come Ale De Tuglie, Manda Moor, Fantasm, I Hate Models, 999999999, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Ellen Allien e Métaraph, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Ilario Alicante, Franky Rizardo, Marco Faraone, East End Dubs, Indira Paganotto e tanti altri protagonisti della scena elettronica mondiale.

4/10 Deborah De Luca @ Bolgia – Bergamo

Bolgia – Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

Info & prenotazioni 340 462451