“Ostaggi del sospetto” di Tommi Liberti su Rai 3 per “Un giorno in pretura”

La storia dell’omicidio si Serena Mollicone ripercorsa da “Ostaggi del sospetto” di Tommi Liberti, in onda domenica 28 settembre alle 23.10 su Rai 3, per “Un giorno in Pretura”

Serena Mollicone, giovane studentessa di Arce, viene uccisa il 1° giugno del 2001 mentre sta preparando la sua tesi di laurea in psicopedagogia, sul tema della follia. Il suo corpo viene ritrovato in un bosco a Fontana Liri, legato e impacchettato. Una storia ripercorsa da “Ostaggi del sospetto” di Tommi Liberti, in onda domenica 28 settembre alle 23.10 su Rai 3, per “Un giorno in Pretura” il programma di di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra.

Dopo quasi 25 anni e sei processi, nel marzo scorso la Corte di Cassazione ha stabilito che la famiglia dell’ex Comandante dei Carabinieri di Arce, Franco Mottola, debba affrontare un nuovo processo di Appello, con l’infamante accusa di omicidio volontario in concorso.

Bisognerà quindi ripercorrere questa intricatissima vicenda che nonostante due assoluzioni continua a tenere la famiglia Mottola sull’orlo del precipizio.