L’oroscopo di oggi, domenica 28 settembre 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, domenica 28 settembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il mattino ha l’oro in bocca, sfruttiamolo ritagliandoci del tempo libero. La Luna in trigono a Nettuno riaccende in noi la voglia di sognare. L’amore ci sostiene, in questo periodo: non lasciamo che beghe pratiche sottraggano nutrimento alle emozioni.
Toro
L’impegno lavorativo e la dedizione offrono risultati in linea con le nostre aspettative. In ambito affettivo riguadagniamo la fiducia persa. Organizziamo un incontro con un caro amico che vive lontano. È bello raccontarci e farci raccontare.
Gemelli
Con la Luna in opposizione anche a Urano, è complicato alleggerire la mente. Cogliamo al volo ogni occasione per svagarci e liberarci da vecchie rigidità. Con calma e pazienza, possiamo indebolire le resistenze da parte dell’ambiente, un pezzo alla volta
Cancro
Le sfide lanciate da Cupido ci coinvolgono e ci intrigano: siamo spinti dall’intraprendenza e protetti dalla corazza che ci siamo costruiti nel tempo. Un pomeriggio alle terme o dei massaggi sono i perfetti ingredienti di questo primo sabato d’autunno.
Leone
Oggi la Luna in Sagittario esalta i punti forti dell’organizzazione e del carisma. Alle prese con un evento sociale, ne usciamo da trascinatori. Un’avventura potrebbe regalarci più brividi di quanto non faccia una relazione stanca e ormai logora.
Vergine
In tema di cuore, con la Luna quadrata a Venere, facciamo fatica a esprimere qualsiasi sentimento che non sia di ostilità e sfiducia. Possiamo concederci una gita fuori porta, che ci regali momenti di svago e allontani i pensieri torvi.
Bilancia
Alla luce degli ultimi eventi, possiamo rivalutare la nostra unione: è stata solo una questione di comunicazione, che sicuramente può essere migliorata. La nostra cassetta degli attrezzi è formidabile: contiene creatività, adattabilità, fortuna e buone amicizie.
Scorpione
Trovare interessi in comune, in una conoscenza recente, fa decollare l’ottimismo: sembrerebbe la volta buona per iniziare una storia importante. Il coraggio ci sostiene: abbiamo un’enorme voglia di arrivare, giustificando i mezzi pur di giungere al fine.
Sagittario
Non siamo impermeabili alla gelosia: oggi la competizione, anziché demotivarci, ci esalta, spingendoci a mettere in campo le energie migliori. Infastiditi da chiacchiere superflue, tiriamo dritto verso la meta. La felicità non è affatto un’utopia.
Capricorno
L’umore è nella norma, per un fine settimana sereno e pacato, senza colpi di scena. Occupiamoci delle persone a noi più care, dedicando loro il nostro tempo. L’entusiasmo non manca mai, ma la difficoltà di concentrarci su un unico obiettivo ci fa perdere la bussola.
Acquario
Un progetto che va in porto, come un contatto dall’estero a cui da tempo facevamo la corte, sembra la risposta a tutte le nostre insicurezze. Le grane d’amore si avviano a una risoluzione. L’intesa di coppia, mancante da tempo, torna a brillare.
Pesci
Risveglio fuori fase con la Luna in Sagittario. Con il passare delle ore, riacquistiamo l’equilibrio per vedere in modo più chiaro tutta la situazione. La vita di relazione e la sfera intima a volte sembrano non allinearsi: serve più contatto, più franchezza.