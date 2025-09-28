Oggi su Rai Movie serata Bud Spencer con “Piedone d’Egitto”: la trama

Su Rai Movie serata Bud Spencer con “Piedone d’Egitto”. In onda l’ultima avventura del commissario Rizzo: la trama del film

Su Rai Movie domenica 28 settembre, alle 21.10, arriva “Piedone d’Egitto” di Steno, quarto e ultimo episodio della serie di film che ha per protagonista Bud Spencer nel ruolo del commissario Rizzo. Questa volta Piedone, il fedele maresciallo Caputo e il piccolo Bodo devono volare in Egitto per rintracciare il professor Cerullo, uno stravagante scienziato rapito a Napoli dopo aver scoperto un singolare insetto capace di individuare possibili giacimenti di petrolio.

Arrivato al Cairo, Piedone si allea con l’industriale Edward Burns, in cerca della nipote Connie, anch’essa rapita, e con Hassan, capo di una tribù locale in cerca di vendetta per la morte del fratello. Gli ingredienti della spassosa saga non cambiano: cazzotti, sorrisi e un interprete che sa perfettamente come divertire grandi e piccini.

Piedone d’Egitto (1980 Italia) di Steno, con Bud Spencer, Baldwin Dakile, Cinzia Monreale, Robert Loggia, Leopoldo Trieste, Karl-Otto Alberty, Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile, Angelo Infanti.