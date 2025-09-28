Oggi a “Sulla via di Damasco” la comunità “In Dialogo”

Domenica 28 settembre alle 7.30 su Rai 3 nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento di Rai Cultura dedicato al tema del cattolicesimo. Un incontro inatteso può cambiare la vita. È ciò che è successo e avviene ogni giorno nella Comunità “In Dialogo”: da oltre 30 anni non cura solo le dipendenze, ma salva persone ferite da esperienze di morte, dalla solitudine, dalla fame di senso e di amore.

La puntata racconterà la storia di questa Comunità, con Padre Matteo Tagliaferri, fondatore e presidente, e con racconti di cambiamento e rinascita. Eva Crosetta sarà a Trivigliano, in provincia di Frosinone, per presentare le storie di Mauro, Alicia e Alì, tre persone che hanno conosciuto l’inferno, ma che, grazie all’incontro con la Comunità, hanno ritrovato la vita. Ognuno di loro ha una storia unica, ma tutti condividono la stessa gratitudine per l’aiuto ricevuto e oggi sono pronti ad aiutare altri. Il programma di Vito Sidoti darà voce anche a volontari, educatori, operatori, volti e cuori che fanno vivere questa comunità a sostegno della speranza.