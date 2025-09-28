Napoli, agguato vicino al bosco di Capodimonte: morto un 33enne

Un 33enne è stato colpito da proiettili mentre si trovava in auto a via Miano, vicino al bosco di Capodimonte a Napoli, ed è morto all’ospedale Cardarelli

Intorno alle 9:30 un 33enne è stato colpito da proiettili mentre si trovava in auto a via Miano, vicino al bosco di Capodimonte a Napoli, ed è morto all’ospedale Cardarelli per le lesioni subite. La vittima è Umberto Russo, già noto alle forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri della Compagnia Vomero. Indagini in corso.

L’agguato è avvenuto non distante dalla Porta di Miano, uno degli ingressi del bosco di Capodimonte, in quel momento già affollato per la presenza di famiglie e turisti diretti al parco.

L’uomo, a bordo di una Jeep, percorreva via Miano in direzione Capodimonte quando è stato raggiunto da una raffica di proiettili esplosi perlopiù sul lato guidatore della vettura. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona.

