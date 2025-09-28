Morto a 95 anni Carlo Sassi, l’uomo della moviola in Tv

Addio a Carlo Sassi, l’uomo della moviola del gol annullato di Turone: è morto a 95 anni, rivoluzionò il racconto del calcio in tv, alla Domenica Sportiva

Dopo Furio Focolari, un altro lutto nel giornalismo sportivo: è morto a 95 anni Carlo Sassi, l’uomo che ha portato la moviola in Italia.

Sassi, classe 1929, era entrato in Rai nel 1960, iniziando da subito con La Domenica Sportiva. Introdusse, rendendola un fenomeno di costume, la moviola televisiva. Il seme di una delle ultime rivoluzioni del pallone. La moviola di Carlo Sassi chiudeva la domenica pallonara degli italiani, prima che poi arrivasse il “Processo del Lunedì” di Biscardi.

C’è una data storica che segna l’inizio di tutto: il 22 ottobre 1967, derby Milan-Inter, gol fantasma di Gianni Rivera: Sassi si mise al dissezionare l’azione al rallentatore scoprendo la nuvoletta bianca del gesso sulla linea di porta: no, non era gol. Fu una rivoluzione: da quel momento la moviola sarebbe diventata un fenomeno.

Storica anche la moviola del gol annullato a Turone:

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)