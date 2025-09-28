Mondiali di volley, dopo le Azzurre il bis della Nazionale maschile: Italia campione

Donne, uomini: unico dominio. Dopo le Azzurre anche la Nazionale maschile di volley è Campione del mondo per la seconda volta consecutiva. L’8 ottobre tutti da Mattarella

Italia mondiale. Straordinario bis d’oro per gli azzurri del volley maschile, che si confermano campioni. Battuta 3-1 la Bulgaria (25-20, 25-17, 17-25, 25-10) nella finale della rassegna iridata disputata nelle Filippine. Per l’Italia è il quinto Mondiale della storia. Appena tre settimane fa l’Italia aveva vinto i Mondiali anche la Nazionale femminile, allenata da Julio Velasco.

Per gli azzurri si tratta del quinto titolo iridato dopo quelli ottenuti nel ’90, ’94, ’98 e 2022. L’Italia, inoltre, accorcia ulteriormente la distanza rispetto all’Urss che rimane l’unica squadra ad aver conquistato 6 volte i Mondiali tra il ’49 e l’82.

Quinto successo mondiale anche per il ct De Giorgi che ai tre da giocatore (’90-’98) aggiunge i due sulla panchina tricolore. Oggi, tra l’altro, De Giorgi ha raggiunto quota 100 vittorie sulla panchina azzurra. Nello staff azzurro aggiungono un titolo iridato dopo quelli vinti da giocatori anche gli ex compagni di squadra del ct, l’assistente allenatore Marco Meoni (iridato nel 1998) e Giacomo Giretto (1994), quest’ultimo al suo secondo oro consecutivo nel ruolo di team manager.

L’Italia diventa la seconda Nazionale ad aggiudicarsi il titolo nello stesso anno sia nel maschile sia nel femminile, cosa già riuscita all’Unione Sovietica nel 1952 e nel 1960. Per la Federazione Italiana Pallavolo la ‘doppietta’ non è una novità assoluta dato che era già accaduto nel 2021 ma nell’ambito dei Campionati Europei. La pallavolo diventa così l’unico sport di squadra italiano ad aver vinto nello stesso anno la rassegna iridata sia nel femminile sia nel maschile.

Tornando alla partita, l’Italia è scesa in campo con la formazione composta dalla diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Anzani e Russo i centrali con Balaso libero. Bulgaria schierata invece con Simeon Nikolov in palleggio, Asparuhov opposto, Atanasov e Aleksandar Nikolov schiacciatori, Petkov e Grozdanov centrali, Kolev libero.

Primo set nel quale gli azzurri hanno giocato sostanzialmente a strappi con momenti di difficoltà durante i quali sono stati costretti a rincorrere la giovane formazione bulgara che però con il passare dei minuti ha finito per cedere sotto i colpi degli azzurri trascinati da un ottimo Romanò (7 punti e 88% in attacco), ma anche messi alle corde da due buoni turni al servizio di Bottolo (5 punti) e Michieletto. La formazione tricolore ha dunque amministrato un vantaggio di 4 lunghezze (21-17, 24-20) fino a quando, dopo aver fallito una prima palla set, ha chiuso in proprio vantaggio il primo parziale sul 25-21.

Secondo parziale caratterizzato da una buona partenza azzurra vanificata però da un parziale recupero degli uomini di Blengini arrivati fino al -2 (13-11). Giannelli e compagni però hanno continuato fare la propria partita rimanendo sempre ben dentro il match e arrivati sul 18-16 una sensazionale sequenza di 5 ace di Romanò ha spaccato il parziale fino al 23-16, a quel punto il finale è sembrato essere scontato con il 25-17 conclusivo frutto dell’errore in attacco di Nikolov valso il 2-0 per l’Italia.

Nel terzo set la Bulgaria si è portata sull’11-9 e da lì è sembrata poter invertire l’inerzia della gara portandosi sul +5 (15-10) trascinata dal pubblico filippino; con il passare dei minuti gli azzurri hanno conosciuto il primo, vero, momento di difficoltà trovandosi a -6 (11-17, 12-18). A quel punto De Giorgi ha inserito prima Porro per Bottolo e successivamente Sbertoli per Giannelli, ma i cambi non hanno sortito gli effetti sperati con i bulgari che hanno sempre ben amministrato il vantaggio fino al 25-17 in loro favore riaprendo così la gara.

Il quarto set è iniziato con Giannelli e Bottolo nuovamente in sestetto e Italia apparsa in partita come in precedenza; scesi in campo con l’atteggiamento giusto gli azzurri si sono portati sul 10-4, vantaggio andato progressivamente aumentando fino al 20-10 con Bottolo mattatore delle fasi finali. Il finale è un trionfo tricolore: 25-10 e secondo titolo iridato consecutivo.

Gli azzurri faranno ritorno in Italia domani con un volo che atterrerà a Roma Fiumicino alle ore 20.05 dopo uno scalo a Dubai.

MATTARELLA INVITA GLI AZZURRI AL QUIRINALE L’8 OTTOBRE: ‘VITTORIA MERITATA’

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle ore 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia lo scorso 7 settembre. “Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi”, sono le parole del capo dello Stato.

Il Quirinale si è messo in contatto col Presidente del CONI Luciano Buonfiglio per far pervenire alla federazione, alla squadra e allo staff i rallegramenti del Capo dello Stato. A comunicarlo una nota del Coni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)